Libuška Šafránková prišla do nemocnice v pondelok 7. júna. V utorok absolvovala náročný zákrok. Libuškin jediný syn Josef Abrhám ml. (44) následne v stredu webovej stránke CNN Prima News potvrdil to najhoršie – jeho maminka v stredu ráno zomrela. Ani on nechcel byť viac konkrétny. Podľa informácií českého Aha! to však zrejme malo súvisieť s vážnymi zdravotnými problémami spôsobenými prekonanou rakovinou pľúc. Prijatá bola totiž v pavilóne A6, kde sídlia onkologická klinika, klinika tuberkulózy a respiračných ochorení a centrum pľúcnej endoskopie. Podľa ďalších informácií Aha! v poslednom čase opäť dochádzala na chemoterapie a mala veľké problémy s dýchaním. Milovaná Popelka tak posledné mesiace dosť trpela a vážny zdravotný stav ju poriadne potrápil.

POSLEDNÁ FOTOGRAFIA. Libuška pred vážnym zákrokom. Žiaľ, domov sa už nevrátila. Zdroj: BLESK

To potvrdila aj jej kamarátka spisovateľka Markéta Lukášková. ,,Občas sa zmienila, že musí ísť do nemocnice na vyšetrenie a že se uvidí, ako to dopadne. Ale brala to s humorom. Mne z toho vždy išiel mráz po chrbte, ako si zo smrti robila srandu," napísala na sociálnej sieti Lukášková a pokračovala: „Naposledy sme spolu hovorili na jeseň, na dušičky. Hovorila, že posledné výsledky nedopadli dobre, ale že už na liečbu kašle, že jej to nerobí dobre. Bola ale optimistická a zmierená.”

Takto si budeme Libušku navždy pamätať. Zdroj: ČT

So spisovateľkou si ževraj počas posledných troch rokov pravidelne volávali. „Vždy sme sa zakecali aj na 40 minút a ,,plácaly pátý přes devátý", ona mala ten nenapodobiteľný zvonivý smiech, veľmi pekne hovorila o rodine a ako sa o ňu rada stará," pokračovala v spomienkach na Libušku Šafránkovou.

Posledná rozlúčka s milovanou Popelkou sa konala koncom júna. Pred zádušnou omšou sa v kostole sv. Anežky na Spořilově konala najprv verejná rozlúčka. Od 10. do 14. hoidny sa mohli prísť s Popelkou rozlúčiť všetci fanúšikovia. O 16. hodine sa začala omša len pre najbližšiu rodinu a priateľov. V prvej rade sedela užialená Libuškina sestra Miroslava (63), uplakaný syn Jozef s manželkou a deťmi. Tesne pred omšou doviezli do kostola aj herca Josefa Abrháma, ktorý sa na verejnosti neukázal dlhé mesiace. Keď ho ľudia na rozlúčke zbadali, takmer ho nespoznali. Bol vychudnutý, mal prepadnuté líca a po celý čas mal neprítomný a smutný pohľad. Je jasné, že smrť manželky ho poriadne zlomila a k tomu ho trápia aj vážne zdravotné problémy.

Posledná rozlúčka s Popelkou (†68) v kostole v Šlapaniciach. Zdroj: Tony Štefunko

Týždeň na to sa rodina s Popelkou lúčila opäť. Rodina, priatelia a verejnosť jej prišli dať posledné zbohom do kostola v Šlapaniciach pri Brne, kde sa herečka narodila a vyrastala. Po zádušnej omši nasledovalo uloženie urny do rodinného hrobu. Tesne pred 18. hodinou doviezli do kostola aj zničeného vdovca Josefa Abrháma. Hercovi muselo s pohybom pomáhať niekoľko ľudí, ale na chvíľu sa zaobišiel bez inak dôležitého vozíčka, čo sa pred týždňom na rozlúčke nestalo. Presne o 18. hodine sa začala zádušná omša za Popelku. V obradnej sieni hrala pieseň, ktorú Libuška spieva vo filme Kolja. Okrem toho zaznela aj pieseň Dvořákovej Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém. Orchester zahral aj Ave Mariu. O 19. 15 hod. sa skončila omša, smútoční hostia vyšli z kostola a smerovali k rodinnej hrobke. Zdrvený vdovec Josef Abrhám sa naposledy lúčil aj s rodinou pohľadom na posledné miesto odpočinku milovanej Libušky. Pri hrobe hrala pesnička z kultovej Popelky od Ivety Bartošovej "Tri oriešky pre Popolušku". Sestra Miroslava sa na chvíľu usmiala a pozrela smerom hore do neba. Tieto momenty doslova trhali srdce.

