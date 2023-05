Dnes je to aktuálnejšie než kedykoľvek predtým a spevák si môže zanôtiť známy úryvok zo svojej piesne: „Vždy keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú, potreboval by som na počkanie aspoň o pár rokov omladnúť...“

Rodák z Prešova sa najlepšie cíti pred publikom na koncertoch s fanúšikmi, pre ktorých je neodmysliteľným symbolom džezu. Lipa sa orientuje na soul, blues, funky i rock, no jednoznačne uňho víťazí už spomínaný ikonický džez.



Spevák si ešte minulý rok pred Vianocami splnil dlhoročný sen, keď nahrával s vychytenými muzikantmi v New Orleans. Zdroj: ARCHÍV P. L.

Nedávno sa spojil s Martinom „Majlom“ Štefánikom a Jonatánom Pastirčákom a spoločne pripravili pohybový videoklip, v ktorom je ťažiskovým bodom scénický tanec. V relácii Neskoro večer predstavil aj horúcu novinku Nola, čo podľa jeho slov v preklade znamená New Orleans – Louisiana. Časť albumu sa nahrávala už pred polrokom a svetlo sveta uzrie presne dnes, na jeho 80. narodeniny.



Spevák si splnil svoj americký sen a premenil ho na skutočnosť. V štúdiu Marigny, ktoré sa nachádza v srdci New Orleans, totiž nahrával s tamojšími vychýrenými muzikantmi a americkým producentom Jamisonom Rossom. Momentálne spolupracuje najmä s mladými producentmi, má duet s Martinom Harichom a nelipne na „starých dobrých časoch“. „Máme okolo seba kopu nových múdrych ľudí, žime s nimi ich život a snažme sa s nimi držať krok. Hudba je kľúč k tomu všetkému,“ vysvetlil v relácii Trochu inak s Adelou. Džezový velikán najnovšie vydáva komplet Mojich osemdesiat, ktorý symbolizuje tohtoročné životné jubileum a zároveň zostavu 80 piesní rozložených na 4 CD.