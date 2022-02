Zuzana a René jednoducho vedia, ako šokovať. Najskôr si zaobstarali prasiatko Tinky, z ktorého mali obrovskú radosť. Zo začiatku s nimi spávalo v posteli a každý jeho krok zdieľali na sociálnej sieti. „No... Takže prvé prasiatko máme, volá sa Tinky a ešte chceme jedno, samičku Lalinku. Vždy sme si s Reném hovorili, že keď sa budeme sťahovať do domu, tak budeme mať prasiatka. Tak úplne sa teškáme teraz. Veľmi si to užívame. A je fakt inteligentné. Normálne chodí cikať a kakať na plienku, má svoj pelech, kde spinká. A toto je vlastne to prasiatko, čo ostane maličké," pochválila sa Plačková ešte minulý rok v októbri fanúšikom na sociálnej sieti. Aj keď jej ľudia písali, že určite im vyrastie, ubezpečovala sa, že ostane presne také maličké, aké ho kúpili. No poriadne sa mýlila, keďže Tinky rastie ako z vody.

Ak ste čakali, že po prasiatku nič ďalšie nepríde, mýlili ste sa. Keď sa manželia nedávno vrátili z dovolenky v Mexiku. Doma ich čakala Reného narodeninová párty, kde dostal nečakaný darček. V krabici si našiel živú sliepku! ,,Keď sa budeš o to dobre starať, tak ti znesie zlaté vajíčka!" zaželala Renému mama modelky Dominiky Ngo Ducovej. ,,Tak my nielen prasa, ale už aj sliepku budeme mať doma," rehotala sa Zuzana. So sliepkou, ktorej dali meno Lívia, však dlho vo svojom luxusnom dome nebývali. Keďže narobila viac škody ako úžitku, odviezli ju do Čadce. Tam býva Zuzanina rodina a sestra chová sliepky a Lívii je tam určite lepšie ako v Miloslavove. No s ďalším významným dátumom prichádza nové zvieratko.

Keď si začiatkom októbra minulého roka Plačková a René miniprasiatko kúpili, všetkým tvrdili, že už viac nevyrastie. Prišlo však prekvapenie... Zdroj: Instagram rene.rendy

Zuzana od manžela dostala na Valentína predčasný darček - malého psíka. Štvornohý miláčik, nemecky trpaslíci špic (pomeranian), ktorého má i speváčka Dara Rolins. Zuzana mu dala meno Dior - podľa luxusnej módnej značky, ktorú Plačková obľubuje. Spolu s Tinky sa stihli už aj skamarátiť a najradšej oddychujú so svojou majiteľkou na gauči. Ako to bude rodinka riešiť, keď sa im narodí dieťatko, sa ešte uvidí.