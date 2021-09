Monika sa stretla v dueli s Lunou. Pred súbojmi v aréne ju Evelyn ešte vyspovedala. ,,Aj v realite mám dosť málo priateľov. Spočítam ich na jednej ruke, keďže v živote som sa veľmi sklamala. Aj v partnerskom živote. Po ôsmich rokoch sme sa s priateľom rozišli. Bolo to ťažké tým, že som nemala kamarátov a mala som len jeho. Tým, že mi bolo ublížené, nechcem si tých ľudí púšťať k sebe. Aj kamarátky ma zradili, neprávom sa mi otočili chrbtom," vyliala si srdce odstrkovaná Monika, ktorá samotu pocítila už ako malé dievča na základnej škole.

Farmári sa k Monike zachovali odporne. Zdroj: TV Markíza

,,Myslela som si, že na nič nemám a som zbytočný odpad na tomto svete. Deti sa so mnou nechceli baviť a už to so mnou išlo stále viac a viac. Bola som šikanovaná. Ja som to vždy držala v sebe a nedávala to vonku, nevedeli o tom ani rodičia," pokračovala Monika, ktorá šikanu pocítila aj na Farme.

Dávid, Mesut, Miro a Matúš ju neustále ohovárali, komentovali, aká je škaredá, čo by rozhodne na sebavedomí nepridalo žiadnej žene a každú by veľmi zranilo. Napriek všetkému sa Monika držala a nedala najavo svoju vnútornú bolesť. Zlomilo sa to v nej až počas duelu. Už po druhej disciplíne bolo jasné, že sa s ňou niečo deje. Hoci vyhrala, lomcovali ňou nepríjemné pocity. ,,Musím nazbierať sily napriek všetkému, čo mi ide hlavou a čo sa deje. To je jedno," reagovala na otázku Evelyn.

Nasledujúce disciplíny vyhrala Luna a nad Monikou zvíťazila 3:1. Farmári začali skandovať a vtedy sa to v Monike zlomilo. ,,Ja som si všimla, že nie si úplne vo svojej koži," prihovorila sa Monike Evelyn. ,,A ty to počuješ, že fandia skoro všetci iba niekomu? Tak mňa to dalo psychicky dole. Nebolo to iba o sile, ale aj o tom, ako to ty psychicky vnímaš. Tak ste šťastní, že sa vám Luna vrátila?" otočila sa na farmárov. ,,Áno, veľmi!" arogantne po nej skríkli Mesut a Dávid. ,,Všetko to začalo už pri prvej disciplíne, keďže ja som ich zhora všetkých počula. To sa nedalo nepočuť. Tým ma to dávalo viac a viac dole," dodala. Aj čo sa týkalo rozlúčky, veľmi ťažko sa na to pozeralo. V tom momente by istotne nikto nechcel byť v Monikinej koži. Farmári jej iba akokeby z donútenia letmo podali ruku a takmer jej nevenovali ani pohľad. Okrem Mirky a Jožka, s ktorými jedinými mala dobré vzťahy.

Aj diváci sa zhodli, že hoci Monika nebola ideálna, ale toto si skutočne nezaslúžila. ,,Bolo to od nich veľmi odporné. Ten Dávid ako sa tváril otrasne a arogantne, fuj. Ten s anánasom na hlave, čo sa tvári bojovník, si tak namýšľa, že mi je až smiešne. Paťa zas pozerala ako teliatko a bola ticho. Všetci, okrem Mirky, sa zachovali trápne!" napísala diváčka Viktória.

