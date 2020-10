Zuzka Mauréry si svoje súkromie poctivo stráži. Na sociálnej sieti Instagram má síce profil so svojím menom, no fotky tam za ňu dáva niekto iný. Pred pár dňami sa tam objavil záber, ktorý mal radšej ostať v súkromnom archíve. Mauréry je na ňom zachytená z maskérne, pričom má na sebe červené natáčky a župan. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nestrúhala poriadnu grimasu. Fotografiou zrejme chceli odľahčiť náročnú situáciu, ktorá aktuálne panuje na celom svete.

Zuzana Mauréry v seriáli Oteckovia. Zdroj: instagram Oteckovia

