Nie každý sa do relácie Bez servítky prihlási s tým, že chce ukázať, ako vie variť. Nájdu sa aj takí, ktorí to jednoducho risknú. Mladý študent Samo (19) je toho len dôkazom.

Od pondelka sa študent Samo správa zvláštne. Málo rozpráva, väčšinou iba ticho sedí a aj počas svojej stredajšej večere bol k hosťom dosť ľahostajný a väčšinou sa na nich len pozeral. Navaril im, naservíroval jedlo a spravil program.

Samo (vľavo) je počas večere vždy ticho. Zdroj: tv joj

Body splnil, no atmosféra počas návštevy bola hrozná. „Ja to jesť nebudem,“ priznal hostiteľ počas večere, čím všetkým vyrazil dych. „Totálne sme ti ukradnutí a ty ani nechceš jesť svoje jedlo. My sa máme ako baviť tento večer?“ pridala sa Monika. „Mne sa do očí vháňajú slzy z toho, ako sa k nám správaš. Toto som v živote nezažila,“ reagovala Martina, ktorá sa takmer rozplakala. Celý večer sa niesol vo veľmi zlej atmosfére a hostia sa nevedeli dočkať, kedy konečne odídu preč.