Alex už cez deň Šimonovi oznámila, že keď budú všetci sedieť pri stole, ide sa k niečomu vyjadriť. No to, čo predviedla, všetkých doslova šokovalo. Nedalo jej to a opäť sa obula do jej najväčšej rivalky Natálie. „Keď som bola doma, niektoré veci som si uvedomila a chcela by som niečo povedať, čo ma tlačí na srdci. Je to k Natálii… Ja rozumiem, že v živote si niečo dokázala a máš ego, ktoré nechceš pustiť, ale ja poznám ľudí, ktorí dokázali omnoho viac a nikdy v živote sa k ľuďom takto nesprávali ako zvieratá,” začala Alex a Natália sa už začala poriadne smiať. No to bol len začiatok.

Alex to poriadne prehnala. Hlavne s vulgarizmami. Zdroj: TV Markíza

,,Mňa to ani nemrzí, pretože s tebou nejde nijako pohnúť a k životu ťa absolútne nepotrebujem. Chcela som ti len povedať, že niekedy je ľudskosť viac ako nejaké ego po*ebané,” pokračovala Alex a začala sa oháňať tvrdými vulgarizmami. „Ja som taktiež bola a tiež som od začiatku videla všetko. A ty si bola tá, ktorá od začiatku povedala, že táto mi je nesympatická, s touto nebudem vychádzať a ja som ťa nikdy neurazila. V živote som ti nepovedala čupka ako ty mne. Ty si na mňa neustále rozprávala, že som sedláčka, hlupaňa, hlúpa východniarka. Čo si to vôbec dovoľuješ? Ja som ti raz povedala, že sa správaš AKO *ebnutá a to je obrovský rozdiel,” bránila sa Natália, no Alex pritvrdzovala. ,,Ja som na teba nezaútočila, moja, a budem ti hovoriť, ako chcem. Ty si fakt retardovaná,” prilievala olej do ohňa. „Toto je vizitka 20-ročného dievčatka. Neustále nadávaš, si jedno nevychované decko a sa nauč správať!” reagovala už vytočená Natália.

Natália bola zo správania Alex zhnusená. Zdroj: TV Markíza

„Ja ako sa správam? Pozri sa na svoje po*ebané správanie! Ty retardka! Správaš sa ako teľa 14-ročné“ neustále nadávala Alex a dovoľovala si už príliš. „Strápnila sa na plnej čiare. Natália sa pekne obránila. Alex len dokázala, že nie je vôbec vyspelá a múdra,” zhodnotila Giuliana. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

