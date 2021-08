Milan Lasica bol talentovaný herec, spevák, moderátor, dramatik, prozaik, textár, režisér a humorista. Neodmysliteľnú súčasť jeho kariéry tvorili najmä roky vydarenej spolupráce s Júliusom Satinským († 61). Boli jednoducho dvojica, ktorá desaťročia originálnym humorom rozosmievala divákov v bývalom Česko-Slovensku. Keď však Satinský zomrel, Lasica sa netajil tým, že s jeho úmrtím odišla aj jeho polovica. „Nemal som chuť si nájsť nového partnera. Vedel som, že je to kapitola, ktorá sa skončila a je zbytočné ju naťahovať,“ prezradil krátko po smrti svojho blízkeho priateľa. Lasicovou osudovou ženou bola Magda Vášáryová. Ich láska vznikala postupne. Spoznali sa, keď mala 13 rokov. On mal 21 a bol spolužiakom jej sestry Emílie. Ich vzťah sa začal postupne rodiť, až keď z nich boli kolegovia v divadle. Svadbu mali v roku 1980. Milan a Magda mali dve dcéry – Hanku a Žofiu.

Milan Lasica a Julo Satinský svoj humor rozdávali aj na platniach. Zdroj: archív

Staršia z nich kráča v otcových šľapajach. Napísala aj knihu s názvom Všetko o mojom otcovi, v ktorej Lasica odkryl svoje tajomstvá. Prekvapivé bolo rozprávanie o rozvode jeho rodičov. V tom čase mal 10 rokov a vnímal to veľmi citlivo. „Keď som bol večer sám doma, bál som sa, že sa už rodičia, najmä mama, nevrátia. Raz som dokonca podľahol panike aj popoludní. Bol som doma s kamarátom a zrazu ma pochytil strach, že mama už nepríde, a rozplakal som sa. Kamarát bol z toho vedľa, nechápal to. Bola to trauma a trpel som ňou istý čas,” prezradil Lasica. Jeho rodičia sa napokon rozviedli a stalo sa to, čoho sa najviac obával. Mama Edita si našla nového partnera a jeho poslala k otcovej rodine. „Vzdala sa ma, čo bolo vtedy netradičné. Dieťa rozvedených rodičov bežne ostávalo u matky, ale ona asi realisticky usúdila, že v Pliešovciach mi bude najlepšie,” zveril sa v publikácii herec. Ešte horšie bolo, že jeho teta sa s týmto rozvodom nevedela zmieriť a synovcovi zakázala navštevovať matku. No neskôr, keď Edita Weselá čakala ďalšie dieťa, vzala si Milana k sebe. Napriek tomu sa Milan Lasica vyjadril, že svojej mame nič nevyčíta a vždy si ju napriek všetkému vážil.

Posledné zábery Milana Lasicu pred smrťou. Zdroj: Rudolf Baranovič

Jeho mama zomrela koncom roka 2007. Na pohreb matky do bratislavského krematória, ktorý sa konal v januári, však vtedy prišiel bez manželky. Až krátko pred štvrtou hodinou sa v smútočnom zástupe objavila aj Magda Vášáryová. Tá mala na tento deň už niekoľko týždňov naplánovaný návrat na divadelné dosky. Nanešťastie vyšiel práve na deň pohrebu. Lasica tak po smútočnom obrade ostal opäť sám... Ihneď po pohrebe sa jeho manželka musela ponáhľať na sľúbené predstavenie do Senice, kde mala po devätnástej hodine vystúpiť v divadelnej hre ochotníkov. Takmer presne na deň, vtedy pred piatimi rokmi, prišiel umelec pre rakovinu aj o hereckého kolegu a kamaráta Júliusa Satinského († 61). Ten bol jeho zosnulej matke ako druhý syn. „Od jeho šestnástich rokov som sa o neho starala, vtedy mu zomrela mama. Milan ho došikoval k nám a odvtedy bol náš,“ spomínala Lasicova mama na synovho hereckého kolegu. Pani Edita skonala 27. decembra 2007. Už dlhší čas ju trápilo srdce aj boľavé nohy.

