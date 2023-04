V Bratislave sa minulú sobotu odovzdávali „slovenské Oscary“. Galavečeru Slnko v sieti kraľovali film Piargy a herec Attila Mokoš. Ako to už býva zvykom, ani takémuto nablýskanému večeru sa nevyhli menšie trapasy. Pozrite si tých päť ,,naj.”

Prázdne hľadisko

Prázdne miesta v obecenstve pôsobili na divákov veľmi rušivo. Viacerí odkázali, aby nabudúce hľadisko zaplnili radšej aj rádovými zamestnancami, ktorí by sálu zaplnili.

„Bagandže“ pod róbou

Herečka Kristína Tormová (40) sa predviedla v tmavých flitrovaných šatách s hlbokým výstrihom a poetickým rukávom, ktorý šatám dodal vzdušný, no dramatický efekt. Nohy si však chcela ušetriť od bolestí, a tak si obula pohodlné kožené bagandže, ktoré dĺžka šiat šikovne skryla. Nie však vždy…

Až príliš tesné

Herečka Lucia Siposová (42) si obliekla čierne priesvitné šaty, ktoré jej boli mimoriadne tesné. Tento strih tak poukázal na všetky jej nedokonalosti.

Herečka Lucia Siposová sa ukázala v čiernych obtiahnutých šatách, ktoré zvýraznili jej nedokonalosti. Zdroj: MATEJ KALINA

Nedotiahnutá pietna spomienka

Alžbeta Ferencová (30) emotívnym vystúpením dojala všetkých hostí aj divákov pri obrazovkách. Počas toho, ako spievala pieseň od Hany Hegerovej Žil som správne, ktorú si pred rokmi umelkyňa upravila po slávnom hite My Way, sa spomínalo na slovenské a české osobnosti, ktoré nedávno odišli do umeleckého neba. Kým ľudia v sále sledovali projekciu portrétov zosnulých osobností, na obrazovkách diváci mnohých ani nevideli, keďže kamera snímala často obecenstvo či speváčku.

Mejkap ako omietka

Cenu na pódiu odovzdávali aj herci Anna Jakab Rakovská (30) a Peter Oszlík (41). Už na prvý pohľad divákom udrelo do očí, že hercovi dali maskérky až príliš silný mejkap. Miestami to pôsobilo dosť komicky, hlavne, keď stál pri „alabastrovej“ kolegynke.

