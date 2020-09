Sajfa si často neodpustil podpichovacie poznámky. ,,Naučili sme sa aj to, že pieseň, Čože je to päťdesiatka sa môže vzťahovať aj na počatie potomka. Keď vidíte nebodaj gay pár na Plese v opere, nemusíte si dezinfikovať oči. Neprenáša sa to!" pokračoval s poznámkami Sajfa, čím narážal na tehotenstvo Eriky Judínyovej, Moniky Beňovej a režiséra Petra Bebjaka, ktorý prišiel na Ples v opere s partnerom.

Zdroj: RTVS