Sympatická Alexandra Čillíková už na začiatku povedala, že so Šimonom sa pozná osobne. Až neskôr sa však všetkým priznala, že je to jeho bývalá frajerka. ,,Tak bolo tam dačo…,” povedala všetkým a tí skoro odpadli. ,,Čoooo? To vážne?” ,,No my sme sa tak trošku dávali dokopy kedysi, v roku 2018 presne. My sme boli spolužiaci na strednej, na vysokej, ešte aj na Farme sme teraz spolu. On bol zaľúbený do mňa,” pokračovala Saška. ,,Ty si jedna z tých, o ktorých nám rozprával, že to trvalo tri mesiace,” pišťala Viki. ,,Ukončilo sa to z mojej strany. Ja som na neho nemala čas, keďže vtedy som išla na Miss Liptov,” dodala.

Farmár Šimon Zdroj: TV Markíza