Igor Bukovský (54) mal 4 roky v Slovenskom rozhlase RTVS pravidelnú rubriku s názvom ,,Vieme, čo jeme“. Len nedávno mu však oznámili, že s ním viac nerátajú. Zamrzelo ho to hlavne kvôli jeho fanúšikom, ktorí ho počúvali, no čo sa týka financií, ako sám tvrdí, nie je za čím ľutovať.

Poslucháči jeho rubriky si poslednú časť vypočuli koncom septembra. „Vnímam to ako politické rozhodnutie. Rubrika mala obrovskú počúvanosť. Mne nešlo o popularitu. Vznikla preto, lebo pre Slovenský rozhlas som bol dobrý tovar a naďalej som zostal dobrým tovarom, podľa všetkého. Je mi to teraz veľmi ľúto, pretože relácia bola podľa všetkého veľmi obľúbená a veľmi vyhľadávaná. Mohol som byť užitočný verejnosti tým, že sme prinášali spoľahlivé a dobré informácie zo sveta výskumu,“ povedal nám Bukovský, ktorý prezradil, že z finančného hľadiska to pre neho nie je veľká strata.

Igor Bukovský Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ja sa z toho nerúcam. Spolupráca nebola pre mňa z ekonomického hľadiska nič lukratívne. Honorár, ktorý som mal zazmluvnený, bol štyri roky hlboko pod platom upratovačky. To hovorím preto, aby si verejnosť nerobila ilúzie o tom, že človek, ktorý robí takúto vec, zarába tisíce eur mesačne a že teraz došlo k nejakému ekonomického poškodeniu. Celé štyri roky som to robil ako službu ľuďom a mrzí ma, že nemôže ďalej pokračovať,“ dodal.