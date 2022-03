Hosťami štvrtkovej politickej relácie Na hrane boli minister obrany Jaroslav Naď a bývalý predseda Národnej rady Andrej Danko. Hlavnou témou bola vojna na Ukrajine a či sme my Slováci v bezpečí. Namiesto Danka mal však vedľa Naďa sedieť niekto celkom iný. Tvorcovia sa však rozhodli, že človeka, ktorého chcela vyslať strana Smer, do relácie nechce!

Ešte pred tým, ako sa do seba slovne pustili minister obrany Jaroslav Naď a bývalý predseda NR SR Andrej Danko, mala moderátorka Jana Krescanko Dibáková pre divákov dve správy. Vysvetlila im, prečo sa relácia prvýkrát nevysiela naživo a prečo vedľa Naďa sedí práve Danko. ,,Pán Danko vy ste tu práve preto, že ste utužovali priateľstvá s Ruskou federáciou, o tom si ale povieme ešte viac. Dámy a páni, dnešnú reláciu predhrávame práve preto, že pán minister Naď je krátko po operácii, ako všetci viete a práve z tohto dôvodu sme pristúpili k rozhodnutiu reláciu predhrať, aby sme nemuseli nakrúcať vo večerných hodinách. Mám pre vás ale aj druhú, zásadnú informáciu, ktorá sa týka dnešnej zostavy. Pôvodne mal totiž s ministrom obrany Jaroslavom Naďom diskutovať zástupca strany Smer. Strana Smer nám ale do tejto relácie chcela, môžeme otvorene povedať, nanútiť poslanca, ktorý je známy tým, že kraľuje rebríčku hoaxov, nepravdivých informácií, má agresívne vystupovanie a televízia JOJ sa rozhodne nechce zapojiť do informačnej vojny. Strane Smer tým pádom odkazujeme, že reláciu si moderujeme sami a výber hostí je vyložene na tvorcoch tejto relácie," oznámila nahnevaným tónom.

Moderátora Jana Krescanko Dibáková

A zrejme bolo okamžite všekým divákom jasné, že moderátorka hovorila o poslancovi Ľubošovi Blahovi, ktorému už neraz Facebook zmazal videá, v ktorých šíril hoaxy.

