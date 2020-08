O tom, že dvojica, ktorá sa dala dokopy v roku 2013, sa rozchádza, informoval Separ na sociálnej sieti. „Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme zažili všetko, čo vystihuje veta ,v dobrom aj v zlom'. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve deti, vybudovali spoločný domov. Boli aj ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli. Každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam, začali sme sa vzďaľovať. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou,“ šokoval raper fanúšikov.

Touto fotkou oznámil Separ šokujúci rozchod so speváčkou Tinou. Zdroj: instagram

„Nech nás čaká čokoľvek, tešíme sa na to a budeme to aj naďalej prežívať spolu,“ dodal raper, ktorý šokoval aj známe tváre. „Všetko je tak, ako má byť,“odkázala mu Adriana Poláková a pridala sa aj kolegyňa Veronika Ostrihoňová. „Držte sa, kamarát, poznáme sa málo, ale viem, že si super a prejdete tým s hlavou hore,“ napísala mu markizáčka.