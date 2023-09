Náhly ROZCHOD Tarra a Marcely: Má v tom prsty Petrana? Na Tomáša nedávno vytiahla TÚTO špinu ×

Na ženy má skrátka smolu. Keď sa televízny ženích Tomáš Tarr rozišiel s Petranou, ktorú si v šou vybral, okamžite vhupol do ďalšieho vzťahu. Jeho novou frajerkou sa stala dračica Marcela, pre ktorú sa chcel dokonca odsťahovať z Bangkoku. Ich leto plné lásky a vášne sa však skončilo rozchodom. Môže sa to špina, ktorú na neho vytiahla jeho ex?