Miriam Kalisová mala na mužov smolu. Po rozvode s Martinom Šmahelom skončila v náručí bývalého hokejistu Dušana Pašeka ml. a vôbec jej neprekážalo ani to, že športovec má nálepku sukničkára. Neustále sa chválila zaľúbenými fotkami a dokonca jej daroval aj dres, na ktorom mala napísané Mrs. Pašeková. Keď po niekoľkých mesiacoch ohlásili rozchod, nikoho to vôbec neprekvapilo. Pašek si už za krátky čas za ňu našiel náhradu. Randiť začal s mladou misskou.

Miriam Šmahel Kalisová a Dušan Pašek ml.. Zdroj: MATEJ KALINA

Ani Miriam však dlho sama neostala. Počas minuloročných majstrovstiev sveta v hokeji sa Kalisová ukázala v Košiciach na štadióne s novým priateľom Michalom Menkynom, spolumajiteľom známej eventovej agentúry. A od tej chvíle začala markizáčka opäť svoj profil zásobovať zamilovanými zábermi a písať na jeho adresu samé ódy. Dokonca ešte v auguste sa spolu s ním vybrala na dovolenku do Chorvátska a na jachte si užívali spolu s jej exmanželom Šmahelom a jeho novou rodinkou.

Martin Šmahel s dcérkou Emkou na dovolenke. Zdroj: instagram

Zdalo sa, že Kalisová konečne našla svojho princa. Jej rozprávke však zazvonil koniec. Miriam vo štvrtok večer zverejnila status, v ktorom priznala, že sa rozišli a následne šokovala slovami, že išlo o jej najväčší životný omyl. Podľa toho bolo hneď všetkým jasné, že sa muselo stať niečo závažné. „Každý človek si aspoň raz v živote musí prežiť najväčší omyl svojho života. Tým mojím bol môj posledný vzťah. Ďakujem Bohu za túto skúsenosť, ale myslím si, že už stačilo. Poučená som dosť. Na celý zvyšok života. Neviem síce, čím som si toto zaslúžila, ale som presvedčená, že už naozaj stačilo,“prekvapila Kalisová svojou úprimnosťou. Keď sme sa Miriam spýtali, čo sa naozaj stalo, zhovorčivá veľmi nebola. „Nemám k tomu čo viac povedať, nehnevajte sa,“ reagovala. Rovnaký názor mal aj jej exmanžel. „Viem o tom, ale nemám potrebu a dôvod to komentovať,“ povedal Šmahel.



Iný názor na celú situáciu má však moderátorkin ex Michal, ktorý je z jej správania v šoku. „Ja si neviem vysvetliť, prečo má tento postoj, lebo sa so mnou odmietla rozprávať o týchto veciach. Verím, že si budeme vedieť vyrozprávať, prečo takto nazvala náš vzťah, ktorý bol podľa mňa plný lásky a trval 1,5 roka. Verím, že mi to raz povie, prečo to nazvala omylom. Je mi to zatiaľ nejasné. Tieto dni sa s ňou snažím komunikovať. Neviem k tomu zaujať iné stanovisko iba prekvapenie. Som z toho smutný. Neviem, ako vôbec reagovať. My sme sa rozišli pred pár dňami, je to celé čerstvé,“povedal nám Menkyna. Čo sa medzi nimi teda skutočne stalo, vedia zatiaľ iba oni dvaja.

