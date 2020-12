Podľa viacerých informácií sa mal Justin nakaziť koronavírusom a uzavrieť sa pred svetom vo svojom byte v Bratislave. „Netuším, čo sa stalo. Volali sme spolu minulý týždeň, bol zdravý, nič mu nebolo. Túto stredu mi poslal vianočnú pesničku. To by som aj počula na hlase, keby mu niečo bolo. Keby som vedela, že je chorý, tak možno budem očakávať, že sa niečo zlé stane. Je to pre mňa absolútne neočakávané. Bol ešte mladý, mal všelijaké plány," prezradila nám šokovaná Rebecca Justh, módna návrhárka, ktorá bola jeho blízkou kamarátkou. Ešte minulý týždeň sme boli spolu.

Justin Topoľský náhle zomrel vo veku 59 rokov. Zdroj: Emil Vaško

„Z dnešnej filmovačky mojej relácie Čo chutí Justinovi," napísal k fotke z 10. decembra Topoľský, na ktorej pôsobil spokojne a šťastne. Začínal totiž natáčať vlastnú gurmánsku reláciu. Viacerých častí sa však už, žiaľ, nedočkal. Čo bolo skutočnou príčinou jeho náhlej smrti, však zatiaľ nie je známe. „Pred tromi dňami ho úplne položilo to, keď zomrel hudobník Andrej Turok. Veľmi ťažko to prežíval. Bol to jeho blízky kamarát, s ktorým spolu aj varili," hovorí návrhárka. „Myslím si, že aj z toho mohol dostať infarkt alebo niečo iné mu zlyhalo. Som z toho úplne v šoku," zamýšľala sa Justh, ktorá tomu stále nedokáže uveriť.

Reči, že mal bojovať so zákernou chorobou, však nie je pravda. „Áno, hovorilo sa to, že mal rakovinu, ale žiadnu nemal. Aspoň tak mi to on vtedy tvrdil, nedržala som v rukách jeho lekársku správu. On totiž veľa jedol a z toho veľmi pribral. Okolo brušnej dutiny mal veľa tuku. Aj v Amerike mu lekár povedal, že musí schudnúť, pretože môže dostať infarkt. Potom začal chudnúť a keď chudnete a naozaj to dodržiavate a prekročíte určitú hranicu, tak sa z vás stáva akoby anorektik. Veľmi schudol. A keďže veľmi schudol, začalo sa o ňom hovoriť, že má rakovinu. Lenže on musel schudnúť, lebo mu to prikázali doktori,” dodala.

Aj keď nešlo o rakovinu, podľa našich informácií Justin trpel vážnymi zdravotnými problémami. Po pozitívnom teste na koronavírus ho začal trápiť silný kašeľ. Šiel do nemocnice. Žiaľ, živý sa už domov nevrátil.