Posledné roky akoby sa po nej zľahla zem a preč boli aj časy, keď po prvom ataku rakoviny pľúc vyhlásila: „Mám strašnú chuť žiť.“ Rozprávková Popelka Libuška Šafránková (†68) v stredu ráno, žiaľ, zomrela. Ešte stihla osláviť narodeniny, no noc už strávila v nemocnici.

Ešte v pondelok podvečer fotografi z českého Aha! herečku zastihli pred domom v hlúčiku jej blízkych, ako sa s nimi lúči a nastupuje s čiernou taškou do auta. Presne v deň svojich narodenín išla do nemocnice. „Pani Šafránková má dnes narodeniny, všetci tu Popelke gratulujeme, má dobrú náladu,“ stihol ešte Aha! povedať v pondelok zdroj z nemocnice. Herečka skončila v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí, kde ju čakala náročná operácia. „Áno, zajtra má zákrok, po ktorom bude dosť zničená,“ dodal človek z nemocnice. Konkrétnejší nechcel byť.

Libuše Šafránková ako legendárna Popelka. V čase natáčania mala sladkých 20. Zdroj: Archív

Libuškin jediný syn Josef Abrhám ml. (44) následne v stredu webu CNN Prima News potvrdil to najhoršie – jeho maminka v stredu ráno zomrela. Ani on nechcel byť viac konrkétny. Podľa informácií českého Aha! to ale zrejme malo súvisieť s vážnymi zdravotnými problémami spôsobenými prekonanou rakovinou pľúc. Prijatá bola totiž v pavilóne A6, kde sídli onkologická klinika, klinika tuberkulózy a respiračných ochorení a centrum pľúcnej endoskopie. Podľa ďalších informácií Aha! v poslednej dobe opäť dochádzala na chemoterapie a mala veľké problémy s dýchaním.

Do nemocnice Libušku v pondelok vyprevadila sestra. Odviezla ju tam však jej kamarátka. Zdroj: Blesk.cz

Rodina jej odchod berie nesmierne ťažko. Českému Aha! sa podarilo spojiť s jej mladšou sestrou. „Ďakujem za vyjadrenú sústrasť, nehnevajte sa, teraz nemôžem vôbec nič, práve šoférujem. Nehnevajte sa, nemôžem,“ povedala uplakaná Miroslava (62). Svoju sestru zastupovala v roku 2015, keď obdržala prezidentskú medailu Za zásluhy a nemohla si ju pre chorobu prevziať. Kvôli onkologickej diagnóze potom v dobe koronavírusu a pandémie ani Libuška, ani jej muž Josef Abrhám nevychádzali z domu. Covid bol totiž pre herečku príliš nebezpečný, a tak sa obaja uzavreli pred svetom.

Prečítajte si tiež: