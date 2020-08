Otto Weiter, Roman Fratrič a Jiří Krampol. Týchto troch mužov postihol rovnako krutý osud. V priebehu dvoch mesiacov prišli o milované manželky. Herec Fratrič, ktorého diváci poznali aj ako bosa podsvetia Rudinka z jojkárskeho seriálu Mafstory, prišiel v polovici júna o manželku Renátku. Teraz v auguste by oslávili len piate výročie svadby. Aj ona, podobne ako žena Otta Weitera Andrejka, zomrela náhle a nemala viac ako 50 rokov.

Roman Fratrič prišiel o milovanú manželku Renátku v júni. Zdroj: Facebook R.F.



Andrea Fischer († 47) skonala v spánku. ,,Otto ju našiel ráno, keď sa zobudil. Ležala vedľa neho, nedýchala, tak jej začal dávať rýchlo umelé dýchanie, snažil sa ju oživiť, kým príde záchranka, no už sa jej nedalo pomôcť. Otto sa úplne zrútil," povedala nám speváčka Maja Velšicová po jej smrti. Zdrvený spevák sa z toho stále nevie spamätať. „Otto sa v týchto dňoch s nikým nestretáva a keď už, tak len s najbližšími priateľmi. Doma teraz nie je sám. Je pri ňom dcéra Andrejka. Tuším od štvrtka. Či však príde aj jeho staršia dcéra Nikola, vôbec neviem. Viackrát spolu hovorili, ale neviem o tom, že by mala prísť. Andrejka to má k otcovi predsa len bližšie,“ prezradil nám Weiterov dobrý kamarát Noro Mészároš, ktorý nám povedal aj to, ako sa Otto má. „Je to trochu lepšie, ako to bolo predtým. No ideálny stav to nie je. Stále ho to veľmi trápi. Zatiaľ nechce vôbec s nikým komunikovať, ale čo sme sa naposledy rozprávali, je to o niečo lepšie,“ pokračoval s tým, že ešte dosť dlho potrvá, kým sa opäť vráti do starých koľají.

Zdrvený Otto Weiter sa nad rakvou svojej lásky psychicky zložil. Z pohľadu na neho pukalo srdce. Zdroj: Emil Vaško

