Podľa viacerých informácií sa mal Justin nakaziť koronavírusom a uzavrieť sa pred svetom vo svojom byte v Bratislave. "Netuším, čo sa stalo. Volali sme spolu minulý týždeň, bol zdravý, nič mu nebolo. Túto stredu mi poslal vianočnú pesničku," prezradila nám šokovaná Rebecca Justh. Tá pripustila, že ho zrejme zasiahol nedávny odchod blízkeho kamaráta, hudobníka Andreja Turoka (†59). "Pred tromi dňami ho však úplne položilo to, keď zomrel hudobník Andrej Turok. Veľmi ťažko to prežíval. Bol to jeho blízky kamarát, s ktorým spolu aj varili," hovorí návrhárka. "Myslím si, že to mohol byť infarkt, alebo niečo iné mu zlyhalo. Som z toho úplne v šoku," pokračuje Justh.

Peter Topoľský Zdroj: Miro Miklas

"Volal mi dnes ráno produkčný, skoro som infarkt dostala. Je to niečo strašné. Ja to beriem ako krutý žart. Muselo to byť niečo veľmi rýchle. Keď je niekto chorý, nebude telefonicky posielať správy, pesničky. Keby mu niečo bolo, určite by mi to zavolal. O tom, že mal mať koronu, o tom neviem nič. Keby mal Covid, mal by asi horúčku, alebo čokoľvek. Ak by na to naozaj zomrel, nikto to ešte nemôže povedať, musí prebehnúť pitva. Teda som presvedčená, že ju urobia. Nie som lekár, neviem, či ho zabil Covid," hovorí zdrvená návrhárka.