"Takejto správe sa najskôr nechce veriť, veď pred mesiacom mi gratuloval k meninám a pred dvoma týždňami mi volal, pretože čosi potreboval overiť pre svoju rozhlasovú reláciu. Horúčkovito som skúšal prehľadávať všetky weby a sociálne siete, ale nikde nič - tak som skúšal sám seba presvedčiť, že to možno bude len tá novinárska kačica. Keď však začali volať kamaráti a novinári, už som tušil, že tá iskierka nádeje zhasína a napokon prišla tá ultimatívne definitívna potvrdzujúca strašná správa," zveril sa na Facebooku zdrvený hudobný expert Juraj Čurný. Toho sme sa opýtali krátko po tejto šokujúcej správe, či vedel o jeho prípadných zdravotných problémoch. "Žiadne známky, že by mal nejaké zdravotné problémy," povedal.

Julo Viršík náhle zomrel vo veku 56 rokov. Zdroj: archív Rádio Expres

"V marci 1991 začalo vysielať Rock FM Rádio pod vedením Ľuba Zemana a Paľa Danišoviča a Julo sa stal jeho zrejme najvýraznejším symbolom, vďaka svojmu nenapodobiteľnému moderovaniu, v ktorom naplno uplatnil svoju pohotovosť a nikdy nevynechal príležitosť na vtip. Nezriedka testoval hranice únosnosti, ale len výnimočne ich prekročil. Hitparáda Twenty Five sa vďaka nemu stala, z historického pohľadu, asi najreprezentatívnejšou kronikou toho čo najviac na Slovensku v oblasti populárnej hudby fungovalo," pokračoval v spomienkach na neho Čurný.

"Julo mal neomylný čuch na to, čo má potenciál stať sa hitom. Nielen čo sa týka zahraničnej produkcie ale aj tej slovenskej. A tam dokázal objaviť hitový potenciál aj takých (teoreticky totálne nehitových) záležitostí ako Mandarinka Darinka od Mišky Paštékovej či Nesneží od Dušana Herrgota. Ale v zásade neexistuje na Slovensku interpret, ktorého v tomto období naozaj úspešná skladba by neprešla testom Julovej hitparády. Navyše bol, čo sa týka žánrov, dokonalý demokrat - ak mala skladba hitový potenciál, na žánri naozaj u neho nezáležalo. Ak bol niekto, ako sa dnes hovorí, skutočným opinion makerom v slovenskom populárno-hudobnom mainstreame, tak to bol práve on," píše Juraj na svojom Facebooku.

"Julo bol generátor dobrej nálady a pozitivizmu. Jeho štandardným nástrojom boli jeho vtipy, príhody a aj úsmev, ktorý aj v dospelom veku mal charakter a podobu správne nezbedného chlapčiska. A tento priateľský, pozitívny prístup prenášal aj do svojho pracovného i osobného života. Nepochybujem, že existujú stovky a tisícky ľudí, ktorí majú - a verím, že si aj zachovajú - spomienky spojené s Julom, s tým ako šíril okolo seba pozitívnu energiu a tí ľudia mu ju vracali. Miloval svoju rodinu a tešil sa z každého dňa kedy mohol byť s ňou a súčasne kedy mohol robiť to, čo ho baví. Môj svet a môj život už bez Jula nebude nikdy taký ako doteraz. A trúfam si povedať, že pre veľmi veľa ľudí to platí tiež," dodal Čurný.