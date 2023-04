Eva po Farme uznala, že ísť tam bola chyba. „Trochu to ľutujem. Mala som úplne iné očakávania, než bola realita. Predošlé Farmy som nevidela, ale aj keby som ich videla, tak mi to predkladali ako pokus o zmenu, že chceme Farmu povzniesť, priniesť spoluprácu povedzme inteligencie s tými manuálne zručnými, ale mám taký pocit, že s tým neboli oboznámení všetci. Nebolo to zrejme takto natvrdo formulované,” povedala nám ešte v decembri. Najnovšie zavítala do jojkárskej súťaže Riskuj. Postavila sa proti dvom silným súperom. Zo začiatku síce bola 40 eur v mínuse, no postupne svoje skóre dorovnala a pri jej mene svietila „tisícka”. Vo finále však totálne pohorela. Na poslednú otázku odpovedala nesprávne a na jej účte ostalo 10 eur.

Eva v Riskuj! zariskovala, no nevyšlo jej to. Zdroj: TV JOJ

