Na Jojke odštartovala ďalšia séria úspešnej zábavnej šou Česko Slovensko má talent. Mikrofónu sa zhostil David Gránský (29) a Jasmina Alagič (32) a porota sa predviedla v nezmenenom zložení Marta Jandová, Jakub Prachař, Diana Mórová a Jaro Slávik. Diváci videli zaujímavé talenty, no aj takých, ktorí pohoreli na plnej čiare. Jedným z nich bol aj súťažiaci Guy First (29) z Izraela, ktorý ale poriadne pobúril divákov.

Diváci videli v stredu večer v Talente siláka Zdenka, ktorému nerobí problém zdvihnúť aj 450 kg, tanečne zoskupenie či súťažiaceho, ktorý napriek hendikepu (nemal pravú dlaň a slabo videl) ovláda hranie na gitare. Asi všetkých vrátane poroty dojalo vystúpenie akrobatickej rodinky, ktorá predviedla dychberúcu šou aj so svojimi malými dcérkami. Porota i všetci pri obrazovkách iba tŕpli, či im to vyjde a malé dievčatko sa udrží na popruhoch. No asi najväčším šokom bol súťažiaci Guy z Izraela, ktorý sa strápnil na plnej čiare. Porota sa síce váľala od smiechu, no ľudia pred obrazovkami iba krútili hlavami.

Jojka odštartovala ČSMT. Na snímke rodinka akrobatov, ktorá všetkých dojala pre dychberúce vystúpenie aj s ich malými dcérkami. Zdroj: tv joj

"Aký je tvoj talent?" opýtal sa Guya moderátor Granský, keď prišiel na neho rad. "Som muzikant," odpovedal mu. To ešte nikto v tej chvíli netušil, aký "hudobník" sa z neho vykľuje. Mladík totiž predviedol "talent" ako dokáže na hudbu prdieť dlaňami o seba. Diváci nedali na seba dlho čakať svojimi pobúrenými reakciami na sociálnych sieťach. "Bolo to nechutné," reagovala šokovaná diváčka Mária. "O ničom talent, myslím si o tom svoje," doplnil ju istý Patrik. "Blbosť na jedno pozretie to jeho vystúpenie," napísal divák Peter. "Veľké sklamanie," pokračovala Jana. "Toto má byť talent?" čudoval sa divák Viktor. Prekvapivé však bolo rozhodnutie poroty, ktorá ho poslala v súťaži ďalej. Uvidíme, aké talenty sa predstavia nabudúce...