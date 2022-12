Martina alebo Muffy, ako ju všetci prezývajú, bola vykreslená ako tá, ktorá nič nerobí a iba fajčí. Diváci ju začali volať lenivá Marfa a častovali ju rôznymi urážkami. to sa, pochopiteľne, východniarky mimoriadne dotklo a aj preto na YouTube zavesila video, kde si servítku pred ústa nedávala.

Muffy na Farme. Zdroj: TV Markíza

„V živote by som nešla už do žiadnej reality šou, keďže viem, ako to funguje. Samozrejme, že mám dôvod, pretože som nasratá, ako ma v tej telke vykreslili, že len ‚húlim’, sedím, nič nerobím, lebo však načo ma dávať, ako makám. Akože je pravda, posledný týždeň a pol pred koncom už bol človek vyhoretý, fakt sa mu nechcelo a robil to len tak z donútenia, ale dovtedy sme robili celý čas. Čo mi povedal farmár týždňa, to som robila. Môžem za to, že mi dal šiť? A aj preto som odmietla natáčať Život po Farme,” prihovorila sa divákom tejto šou.

