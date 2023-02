Sophia, modelingu sa venuješ už od 14 rokov. Nebolo to pre teba skoro?

Agentúry zvyknú oslovovať mladšie dievčatá, aby mali priestor naučiť ich všetko potrebné, no kedy modelky skutočne začnú pracovať, je len na nich. Ja som začínala v štrnástich na Slovensku a v šestnástich som bola na prvej väčšej pracovnej ceste, konkrétne do Tokia. V tom veku som si vedela navariť, oprať si a dohovoriť sa po anglicky, čiže som sa vedela o seba ako-tak postarať, preto som nevnímala, že by to bolo priskoro. Každý je však iný, treba to posúdiť podľa seba – niekto je pripravený v 20, niekto v 16.

Ako si sa k tomu dostala?

Bola som oslovená modelingovou scoutkou v nákupnom centre, s ktorou som si neskôr dohodla stretnutie v agentúre, kde mi bolo priblížené, čo ma bude čakať po podpise zmluvy. S rodičmi sme to prediskutovali a nakoniec sme sa rozhodli zmluvu s agentúrou podpísať. Po podpísaní zmluvy ma čakali tréningy chôdze a prvé fotenia, až kým som časom nezačala reálne pracovať ako modelka.

,,Nemám len jeden vzor, ale obdivujem modelky ako Adut Akech, Candice Swanepoel, Bella Hadid alebo Rianne Van Rompaey.” Zdroj: Instagram korcuskova

Keď si vstúpila do sveta modelingu, nemala si tie klasické obavy z toho, čo všetko sa o ňom rozpráva? Mnohí si myslia, že v tomto svete kraľujú drogy, sexuálne obťažovania, alkohol a podobne.

Rozhodne sme s rodičmi boli opatrní, ale keďže sme videli, že agentúra je seriózna, obavy sa rozplynuli. Ako som začala aktívnejšie pracovať a spoznávať modelingový svet, nechápala som známe predsudky, lebo som sa nestretla s podobnými situáciami. Myslím si, že neresti sú skôr vec ľudí ako konkrétneho odvetvia, takže nedá sa generalizovať, že práve modelingovému svetu panujú.

Pre aké značky si už fotila?

V móde som mala tú česť pracovať so značkami ako Dolce & Gabbana, Chopard, Esprit, Max Mara, Ralph & Russo. Alebo fotiť pre Vogue, v komerčnej sfére som točila rôzne reklamy, napr. pre Huawei Mobile.

