Míša - Václav Korda: Dnes ako úradník v banke. Na základnej škole bolo jeho vysnívané povolanie rušňovodič, ale nakoniec pracuje ako úradník v banke. K herectvu sa však občas vráti, a to ako bábkoherec. „Asi do pätnástich-šestnástich rokov mi vyslovene prekážalo, že som v tom hral. Robili si zo mňa žarty hlavne pre tú kúpaciu scénu. Raz som prišiel do kancelárie a mal som na dverách jej veľkú fotku. Len tak-tak som ich stihol pred klientom pribuchnúť,“ vyjadril sa pre český portál Aha.

Zdroj: archív