Jeho smrť si nikto nevie vysvetliť. Jozef v pondelok o 4.27 ráno napísal mrazivý status, v ktorom poďakoval dvom konkrétnym osobám. „Radšej sa zabijem sám, ako by to mali spraviť iní…“ napísal na Facebook. Niekoľko kamarátov sa mu snažilo dohovoriť, ale už bolo neskoro. „Na Dúbravskú ulicu v Prievidzi bola dňa 6. 3. o 4,47 vyslaná posádka ZZS k mužovi nezistenej totožnosti, ležiacemu na zemi, ktorý nejavil známky života. Po ukončení neúspešnej resuscitácie posádka konštatovala smrť pacienta a na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. Zásah prebiehal v súčinnosti s privolanou políciou,“ napísali nám z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.

Jozef Rakyta (†33) pracoval v jednom zo solárií v Prievidzi. Na druhý deň od jeho smrti tu prevládala ponurá atmosféra. Zdroj: min

Čo sa mu pred smrťou muselo víriť v hlave, sa už nikto nedozvie… Čo však vnútorne prežíval, možno dedukovať z jeho mnohých príspevkov, ktoré pridával na Facebook. V nich priznal, čo ho trápilo. ,,Ach, to som si znova poreval. Film o priateľovi, ktorý odstaví celý svoj súkromný život len kvôli tomu, aby pomáhal svojim naj kamošom, aj keď sa sám trápi, ale nedáva to najavo, namiesto toho len rozdáva radosť okolo seba. Niekto natočil film o mne! A ešte má cez 30 a býva u rodičov a nevie mať partnerské vzťahy, lebo sa ich bojí! Kks, no poreval som si statočne...” napísal na konci minulého roka.

Jožko Rakyta sa rozhodol zrejme pre dobrovoľný odchod z tohto sveta. Zdroj: Facebook J.R.

Jeho posledný status však vyvoláva množstvo otáznikov... Čo tými slovami vlastne myslel? Vyhrážal sa mu niekto? Po jeho smrti sa ozvalo viacero jeho blízkych kamarátov. A z ich slov doslova mrazí. ,,Keď sme ho našli, ešte žil... Jeho posledné slová boli: ,,Prepáč, toto som nechcel." Je to pre mňa záhadou. Otvorené vchodové dvere, vysvietený celý byt, všade neporiadok. To sa podľa mňa na samovraždu nepodobá. No je to len môj názor. Mám v hlave toľko otázok, poznali sme sa 12 rokov. Bol mi ako brat," napísala nám jeho dlhoročná kamarátka. ,,Skočil z okna, našli ho na zemi pred domov a nie v byte," napísala nám ďalšia jeho kamarátka. S Joykom, ako ho všetci poznali, sa dnes lúči rodina a známi. Pohreb je o 15:00 v Prievidzi. Smútiacich však poprosili, aby nenosili kvety a vence.