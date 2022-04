Rok 2008 bol pre Moniku a Jara doslova osudový. Vtedy sa dali dokopy a rok na to si povedali svoje áno. Spolu im to klape už dlhých 14 rokov. Majú dve krásne deti a užívajú si rodinný život v Rakúsku. V týchto dňoch oslavujú výročie stretnutia. „Už sa poznáme presne 14 rokov. Ďakujem za ten deň, keď mi ťa Jaro Bekr osud doprial,” napísala Monika a emotívnym vyznaním nešetril ani Jaro: „Dnes (19. 4.) je to 14 rokov, čo sme sa stretli.”

Monika miluje kvety. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CSRBV5Ziiel/

Prečítajte si tiež: