Zo 16-tisíc prihlásených si Mojsejovci vybrali finálovú dvanástku, ktorá sa mala nasťahovať do ich luxusnej vily na Pereši. Prvý šok prišiel vo chvíli, ako súťažiaci prešli cez ich honosnú bránu. Namiesto domu ich totiž „nasáčkovali” do garáže! Po zostrihoch z ich života, ktoré diváci sledovali v televízii, nasledovala vždy v stredu večer „lajfka”, kde vďaka SMS hlasom divákov jeden zo súťažiacich získal žolíka a skutočne sa dostal do vily. Naopak, ten, čo mal hlasov najmenej, si balil kufre a vypadol. Vďaka živým prenosom sa mohli Mojsejovci vyjadrovať k hocičomu a servítku pred ústa si často nedávali. Počas jedného live prenosu však došlo k obrovskému škandálu.

Mojsejovci odhalili obrovský podvod. Zdroj: TV Markíza

Najviac hlasov vtedy dostal Jožo Ráš, lenže televízia prezentovala ako víťazku Horolezkyňu. Mojsejovci nahlas obvinili štáb, že s hlasmi manipuloval. „Nie sme žiadni ťuťkovia. Ak si niekto myslel, že sa budeme prizerať manipulácii a neohradíme sa, tak je na veľkom omyle. To nie je len tak, že my dáme dom a dva milióny a niekto si bude robiť, čo chce, manipulovať výsledky, strihať dianie z domu tak, aby to vyhovovalo niekomu a robilo ho lepším. Zabudli na to, že tento program mal byť o tom, čo zaujme Mojsejovcov, ktorí potom dva milióny odovzdajú. Zaútočili sme spravodlivo a ohlasy ľudí nám dávajú najavo, že sme urobili dobre," rozčuľoval sa vtedy v Korzári Mojsej a špinu hodil na spoločnosť Jam Film, ktorá mala šou pod palcom. Počas živých prenosov by sa dusná atmosféra dala krájať. Manželia začali obviňovať aj moderátora šou Vila Rozborila a ten vtedy iba ledva hľadal slová. ,,Na kastingu huckal ľudí, aby nám nadávali, že sme zlodeji. Mali pošpiniť naše meno. Versačeho sa neskôr snažil dotlačiť do toho, aby nám poškodzoval súkromný majetok. A to nie je všetko...," rozširovali o Vilovi, ktorý bol v tom čase z ich vyjadrení vo veľkom šoku a viackrát prízvukol, že ide o výmysli a nič z toho nie je pravda.

Moderátor šou Vilo Rozboril sa počas lajfiek poriadne zapotil. Zdroj: TV Markíza

Tento škandál sa dostal aj do Televíznych novín. Vtedajší generálny riaditeľ Markízy Vladimír Repčík oznámil, že do hry sa vráti všetkých dvanásť finalistov a je len na nich, či pozvanie prijmú. Situácia bola natoľko vážna a dôveryhodnosť televízie ohrozená, že sa riaditeľ televízie rozhodol priletieť osobne súkromným lietadlom na východ. Nebolo totiž vylúčené, že Mojsejovci nebudú ochotní v šou pokračovať…

Markíza vtedy hlasy preverila a zistila, že majú pravdu. A aj keď režisér šou Minařík tvrdil, že Mojsejovci si vymýšľajú, televízia dala manželom za pravdu. Odišla dramaturgička, potvrdili sa zmanipulované výsledky, vymenili režiséra… Braňo a Nora však chcel vymeniť aj moderátora. Tvrdili, že Vilo o všetkom vedel a úzko spolupracoval so šéfom Jam Filmu Jeffom. Rozboril všetky tieto obvinenia rázne odmietal. Do šou sa však vrátili iba niektorí a z dvanástich ostali len deviati.

Obrovský škandál v šou Mojsejovcov. V tom čase viacerí odstúpili. Zdroj: TV Markíza

Na SMS podvod si pred tromi rokmi Mojsej opäť zaspomínal. „Už vopred bolo dané, kto sa má dostať do cieľa. Čiže ak si myslíte, že vaša esemeska, ktorú posielate svojmu favoritovi, ide presne tam, kde má, človeku, ktorý si to podľa vás zaslúži, tak je to úplne inak,” vyjadril sa na YouTube. „Nikto sa to neodváži zreprízovať, lebo to by si nezobrali na triko ani tí producenti, keby sa to opäť začalo riešiť. Sú radi, že sa na to už zabudlo. Aj na to zmanipulované hlasovanie,“ povedal len nedávno pre Refresher. A predsa… Markíza pri príležitosti 25. výročia začala opakovať všetky úspešné aj kontroverzné relácie. Medzi nimi aj Mojsejovcov. Doteraz diváci videli kastingové kolá a výber dvanástky. Je však otázne, či televízia pustí opäť aj tento obrovský škandál. Na Voyo sú však už všetky tieto škandalózne „lajfky” dostupné v archíve. Objavia sa aj v televízii? ,,

,,Reality šou Mojsejovci nebude ďalej v rámci televíznej letnej štruktúry pokračovať. Nie však z dôvodu spomínaných “živých prenosov”, ale z dôvodu, že reprízy divákov v televízii nezaujali. Celú reality šou si však záujemcovia môžu pozrieť na Voyo,” znie stanovisko Markízy.

