Na Slovensku sa postupne rozbiehajú akcie, kde sa po vyše roku známi ľudia môžu opäť stretnúť a ukázať sa na tzv. červenom koberci. Jednou takou bola aj veľká módna šou v Piešťanoch, kde to vo štvrtok poriadne žilo do neskorých hodín. Večer spestrila svojím spevom Sisa Lelkes Sklovska či Paľo Drapák so speváčkou Lerou. Módny večer si nedali ujsť mnohé známe tváre. Komu to najviac pristalo?