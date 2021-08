Medzi prvými dorazili poradca prezidentky Zuzany Čaputovej Marián Leško a bývalý politik Eduard Kukan s manželkou či kardiochirurg Viliam Fischer. Organizátori nič nenechali na náhodu a dbali na to, aby hostia vstupovali do priestorov divadla s rúškami. Keďže išlo o prestížnu udalosť, hostia sa na ňu aj patrične nahodili. Pozrite sa, komu to pristalo najviac a kto naopak šliapol vedľa.

Galavečer Slovenka roka 2021 v historickej budove Slovenského národného divadla. Na snímke je Simona Simanová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN