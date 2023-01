Do slovenských kín prišiel film Slúžka, ktorý je inšpirovaný knihou spisovateľky Hany Lasicovej - o pestúnke, ktorá sa v detstve starala o jej mamu Magdu Vášáryovú (74). Slávnostnú premiéru si v pondelok večer nedalo ujsť viacero známych tvárí slovenského šoubiznisu, vrátane hlavných protagonistov spomínanej snímky. Ako to komu pristalo na červenom koberci?

Možno iba málokto vedel, že slávne sestry Magda Vášáryová (74) a Emília Vášáryová (80) mali v detstve doma pestúnku – tetu Anku, nemanželské dieťa, ktorá ich naučila mnohým veciam. O tomto zaujímavom rodinnom príbehu vznikla pred rokmi kniha a tieto dni prichádza príde do kín film Slúžka pod režisérskou taktovkou Marianny Čengel Solčanskej (44).

Kristína Tormová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Je to príbeh pestúnky mojej mamy. Meno je pravé a aj služba druhým ľuďom sedí. Tieto ženy však o sebe veľmi nerozprávali. Zostalo tam pre nás veľa otáznikov. Bol to niekto, kto veľmi nerozprával, skrýval sa doma a háčkoval. S mamou sme si až neskôr uvedomili, že to bol asi niekto v autistickom spektre – toto zostalo zachované v knihe aj vo filme. Anka bola skromná a odstrkovaná žena, a keby toto vedela, že vznikne kniha aj film, asi by ju to veľmi zaskočilo,“ priblížila nám Hana Lasicová. Slávnostná premiéra filmu prilákala viacero známych tvárí. Ako to komu pristalo, si pozrite v galérii.