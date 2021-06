Markizácki Susedia sa stále tešia diváckej obľube. Seriál tieto dni oslavuje už neuveriteľných 15 rokov a pri tejto príležitosti sa hlavní protagonisti zišli, aby si štrngli na jeho narodeniny. Herečky tak mali možnosť konečne sa trochu vyparádiť. Komu to najviac seklo?

So spoločenskými akciami sa to po roku pandémie koronavírusu konečne pomaly rozbieha. Najnovšie sa spolu stretli herci z markizáckych Susedov, aby oslávili 15. výročie tohto úspešného sitkomu. Prítomné dámy zvolili prevažne šaty, pričom asi najviac vynikla 71-ročná Eva Matejková, ktorej to mimoriadne pristalo. Čo poviete?

Viki Ráková. Zdroj: EMIL VAŠKO

