Boris Valábik a jeho tanečná partnerka Eliška Lenčešová sa už do ďalšieho kola neprebojovali. ,,Objektívne, bol z nich najhorší, ale na druhej strane mňa bavil viac ako napríklad Gáborík alebo Autner, na jeho vystúpenia som sa vždy tešil, bol to taký ľudový tanečník, nie človek, čo tancuje cely život napr. v divadle a akože dostať sa z úplnej nuly na jeho dnešnú úroveň, tak to klobúk dolu," odkázali mu diváci. A pozrite, ako sa na Let´s Dance vymódili naše známe tváre.

Spevák Miro Jaroš Zdroj: TV Markíza