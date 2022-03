Český film Betlémske svetlo si v pondelok večer prišlo do kina na Nábreží Dunaja vychutnať viacero ľudí. Nechýbali medzi nimi ani známe tváre šoubiznisu. Kto s kým prišiel?

Film Betlémske svetlo je novinka od Jana a Zdeňka Svěrákovcov. Novinka rozpráva príbeh o starom spisovateľovi Karolovi Šejnohovi, ktorý v dôchodku stretáva počas nákupu či na ceste k lekárovi rôznych ľudí. Práve oni sa stanú inšpiráciou pre jeho poviedky. Slávnostnú premiéru si nedali ujsť Iveta Malachovská s manželom Martinom, Erika Barkolová s mamou, či bývalá misska Magdaléna Šebestová, ktorá namiesto priateľa zobrala so sebou sestru. Medzi poslednými do kina dobehla aj speváčka Martina Schindlerová či Mária Čírová s manželom Mariánom Kachútom. Komu to najviac pristalo?

Erika Barkolová prišla do kina so svojou mamou. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY