Veľkolepú premiéru filmu Nie je čas zomrieť si do kina prišli vychutnať nielen celebrity so svojimi deťmi, ale aj politici. Predseda parlamentu Boris Kollár prišiel v spoločnosti ex Barbory Richterovej a film si prišiel pozrieť aj minister obrany SR Jaroslav Nagy. Najviac však prekvapila moderátorka Iveta Malachovská, ktorá po tom, ako absolvovala operáciu bedrového kĺba, zavítala na akciu prvýkrát bez barle. Spoločnosť jej robila dcéra Kristína s manželom. S deťmi prišli aj herci Maroš Kramár, Marek Majeský a moderátor Martin Nikodým vyvetral dcéru Emmu.

Na snímke Martin Nikodým s dcérou Emmou. Zdroj: EMIL VAŠKO