Milovníci módy si prišli na svoje. SND totiž pripravilo unikátny galavečer Fashion Ballet‘22, počas ktorého sa tanečníci objavili na pódiu v nádherných kúskoch od renomovaných slovenských návrhárov. Nie div, že v divadle sa to len tak hemžilo celebritami, ktoré si túto nádheru nedali ujsť.

Premiéra baletu "Fashion Ballet 22" v novej budove SND v Bratislave. Na snímke Nina Poláková a Matej Drlička. Zdroj: EMIL VAŠKO

Medi pozvanými bola aj poslankyňa Romana Tabák, ktorá pútala pozornosť už z diaľky. Na sebe mala totiž zelený model od návrhárky Michaely Ľuptákovej, v ktorom pôsobila, akoby bola zamotaná do saténovej plachty. Následne však do divadla dorazila jej veľká módna konkurencia, na ktorú sa okamžite upreli všetky zraky. Bývalá misska Veronika Vágnerová prišla totiž takmer nahá. Jej outfit bol zložený z erotického „bodyčka“ a pokračoval dlhou sukňou, ktorá však mala rozparok až do neba. A aby tento model podčiarkla, nohavičky nechala doma. Najviac zaujímavé bolo sledovať ju pri chôdzi, keďže si musela dať dobrý pozor, aby jej pri každom kroku nevykuklo niečo, čo by nemalo.

Prečítajte si tiež: