Už minulý rok v Karlových Varoch strhla na seba Jitka Čvančarová (43) všetku pozornosť, keď sa na festivale objavila v modrých šatách, ktorými to prepískla. Hodvábna róba o dĺžke 25 metrov opäť zdobilo postavu herečky, ktorú síce recyklovala, ale za účelom podpory Ukrajiny, kde zúri vojna. Galavečer si nedala ujsť ani bývalá prvá dáma Dagmar Havlová (68), ktorá stavila na elegantnú čiernu róbu.

„Myslím si, že tieto šaty sú veľmi obľúbené, navyše kupovať si v dnešnej dobe nové šaty by mi pripadalo veľmi márnotratné, takže recyklujem,“ uviedla Čvančarová pre český Blesk, ktorá bola presvedčená, že sa šaty hodia aj tematicky, keďže boli modrej farby. Okrem nej si večer nedalo ujsť veľa známych osobností ako Dagmar Havlová, Aňa Geislerová, Martha Issová, Jiří Bartoška, Juraj Loj či herečka Eva Holubová. Tá to na červenom koberci prepískla, keď prišla v čiernej dlhej bunde. Pozrite sa, ako to pristalo hviezdam v spomínaný večer.

Odovzdávanie cien Český lev: Na snímke herec a filmový organizátor Jiří Bartoška. Zdroj: Blesk

