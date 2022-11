V jednom z bratislavských kín to v utorok večer žilo. Dôvodom bola premiéra erotickej love story Hranice lásky. Tú si nedalo ujsť viacero známych tvárí ako Rozborilova exmanželka Katarína Rozborilová, exmisska Eva Verešová, herečka Lucia Siposová a mnohí iní.

V hlavnej roli uvidia diváci českú herečku Hanu Vagnerovú, v snímke v postave Hany, ktorá začína cítiť, že jej vzťah s Petrom (Matyáš Řezníček) je už akýsi statický a pohybuje sa v zabehaných koľajách. Keď sa stretne s párom, ktorý má otvorený vzťah, navrhne Petrovi, že by si podobné fungovanie mohli vyskúšať aj oni. Najprv zdieľajú svoje erotické predstavy a sny, potom to však zájde ďalej, otvoria sa novým partnerom a partnerkám a zdieľajú svoje skúsenosti a zážitky s nimi. Experiment so slobodou sa však môže ľahko vymknúť z rúk, čo si na úvod nikto neuvedomoval.

Lucia Siposová

Slávnostná premiéra filmu s erotickým nádychom prilákala do kina viaceré známe tváre. Po dlhšej dobe sa v spoločnosti ukázala exmanželka Vila Rozborila Katarína, ktorá bola neprehliadnuteľná. Na sebe mala červený kabátik a dioptrické okuliare s červeným rámom. Filmovú novinku si nedala ujsť ani herečka Lucia Siposová, manželia Tamara a Braňo Šimončíkovci, exmisska Eva Verešová, herečka Janka Graňák Kovalčíková či bývalá misska Veronika Vágnerová Husárová.

