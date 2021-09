Presne 28. augusta sa Karin Majtánová po rokoch konečne vydala za svojho priateľa Petra. Z jej kolegýň z Dámskeho klubu jej však prišla zagratulovať jedine Soňa Müllerová. Andrea Chabroňová a Iveta Malachovská sa neukázali ani v kostole a ani na hostine. Obe nám povedali, že nemohli a s Karin to oslávia neskôr. Pred dvomi rokmi však vyšlo najavo, že kolegyne z Dámskeho klubu si nerozumejú tak, ako by chceli, a preto sa televízia rozhodla, že vytvorí nové dvojice. Odvtedy sa na obrazovke spolu objavujú Karin Majtánová so Soňou Müllerovou a Iveta Malachovská s Andreou Chabroňovou. Podľa informácií z prostredia relácie, ktoré sa k nám vtedy dostali, za všetko mohli údajné nezhody medzi Karin a Andreou.

Pôvodné dvojice pred výmenou: Soňa a Iveta, Andrea a Karin. Zdroj: rtvs

A že atmosféra medzi kolegyňami je stále napätá, potvrdila aj utorková akcia RTVS. Verejnoprávna televízia totiž pozvala všetky svoje hviezdy do príjemného podniku v Bratislave a médiám predstavila novinky tejto jesene ako šou Pečie celé Slovensko, seriál Mami, kúp mi psa či novú detskú reláciu s Mariánom Čekovským. Samozrejme, medzi pozvanými boli aj tváre Dámskeho klubu. Kto by však čakal, že štvorica si sadne spoločne, je na veľkom omyle. Na začiatku sa iba zdvorilostne pozdravili a potom sa dámy rozdelili na dve skupinky. Majtánová s Müllerovou klábosili pri stolíku a Malachovská s Chabroňovou zas sedeli obďaleč.

,,Ja som prišla skôr, lebo tam sa zle parkuje. Videla som pri stolíku sedieť kolegu, tak som si k nemu sadla. Na to mi Soňa volala, že bude meškať, aby som jej držala miesto, lebo nemá kde zaparkovať. Medzi tým prišla Ivka a Andy a ony si sadli na lavičku, lebo Iva má stále barlu a musí sa hýbať. Neviem si predstaviť, žeby sedela pri vysokom stole. A aj ta prezentácia bola dosť dlhá, aj sa postavila a vyšla von, ona sa musí hýbať. Pre ňu by to sedenie bolo nekomfortné. Takže logicky sme sa podelili. Nebude tam predsa Iva sedieť sama a my spolu," vysvetlila nám Karin.