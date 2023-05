Nie je žiadnym tajomstvom, keď si moderátorka markizáckeho Reflexu Miriam Kalisová dala urobiť dredy. Vo vysielaní jej ich však nebolo vidieť, keď si to rafinovane zamaskovala a nemala ich urobené od temena hlavy. Podobný „výstrelok" si najnovšie dopriala Simona Simanová. Tá si však na rozdiel od Kalisovej dala urobiť vyše metrové zapletané copy. Novým imidžom sa pochválila na sociálnej sieti. Na vysielanie však môže zabudnúť.

Moderátorka Simona Simanová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CSPikoJqRcF/

„Vždy som si to chcela vyskúšať. A musím povedať, že sa mi to fakt páči. Copy! Píšete mi, či to budem mať aj v správach. Ani si to neviem predstaviť. Tam by sa to nehodilo, máme dress code, takže si to pekne krásne rozpletiem. Hoci na ČT24 má jedna moderátorka copíky,” napísala Simanová na Instagrame, kde zverejnila aj fotky novej vizáže.

