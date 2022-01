Reláciu o koreňoch, tradíciách a menšinách v RTVS už dve sezóny moderuje krásna Svetlana Surová, pôvodom z Dolnej zeme, zo Srbska. Minulý rok sa pochválila krásnou novinkou, na svet malo prísť bábätko. A tak sa aj stalo, vybralo si na to naozaj špeciálny čas. „V deň, na ktorý bol stanovený termín, som išla domov z gynekologickej poradne s informáciou že malinká sa na svet ešte nechystá. Ešte v rovnaký večer som už bola v pôrodnici. Takže predsa len máme vianočné dieťatko,“ teší sa Svetlana, ktorá spolu s manželom dala meno Nastenka. Prečo?

Krásna Svetlana je pôvodom z Vojvodiny. Zdroj: RTVS

„Ešte ako dieťa som bola týmto menom očarená. Som milovníčka ruskej literatúry a manžel ruskej histórie. A máme vzťah k menám ktoré sú tu zaužívané. Aj my dvaja máme rusko znejúce mená a chceli sme, aby naša dcérka „zapadla“ do tímu aj takto. A po celý čas kým bola v brušku a aj teraz keďže zaspávanie je neverending proces jej zvyknem spievať pesničku z rozprávky Anastázia spracovanej Disneym - Once upon a December,“ hovorí čerstvá mamička. Samotná malá Nastenka je už od narodenia veľká speváčka, jej umenie mali podľa Svetlaniných slov možnosť počuť už sestričky aj pacientky novorodeneckého oddelenia a vraj povedali, že sa na malinkú nedá zabudnúť.

Keďže Svetlana a jej manžel hovoria slovensky, majú slovenské korene, ale narodili sa a žili v Srbsku, a tak srbské občianstvo bude mať aj malá Nastenka. „Nastenka zdedí občianstvo po mame. Síce sa narodila v Bratislave a tu má rodný list, ale je v podstate cudzinka, ako aj my s manželom. Právne máme 3 mesiace na to, aby sme sa s ňou vrátili do Srbska a dali jej vyrobiť cestovný pas a následne ďalšie záležitosti, osvedčenie zahraničného Slováka, prechodný pobyt, aby mohla byť tu s nami na území Slovenska. Je to dosť komplikované... ale zatiaľ je to jediná cesta,“ hovorí Svetlana o komplikovaných úkonoch a maličkú Nastenka teda kvôli úradom čaká len pár týždňov po narodení prvá zahraničná výprava. A čo bude s reláciou Dedovizeň?

„Tá je moja srdcovka, je to relácia šitá mne na mieru a určite, keď už dievčatko dovolí, sa znovu zapojím do výrobného procesu. O to viac, keďže v novej sérii sa primárne budeme venovať národným resp. typickým jedlám jednotlivých menšín, či už oficiálnym alebo neoficiálnym. Okrem varenia v relácii samozrejme predstavíme respondenta a budeme hovoriť aj o dôvodoch jeho príchodu na Slovensko, o jeho dedovizni, avšak dominantou bude gastro, takže sa majú diváci na čo tešiť. Labužníci a maškrtníci zvedaví na to, aké netypické chute sa usadili na Slovensku, o niečo viac,“ prezrádza Svetlana, ktorá sa naďalej bude podieľať na tvorbe relácie. Novú sériu Dedovizne prinesie RTVS na obrazovky Jednotky už čoskoro.

