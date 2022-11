To, že moderátorka Let‘s Dance Martina Zábranská randí s o 27 rokov starším partnerom, hercom Jiřím Dvořákom, sa prevalilo na začiatku júla 2022 v Karlových Varoch, kde si vykračovali ruka v ruke. Neskôr ich vzťah potvrdila samotná Martina. Dvojica, ktorá sa pozná už desať rokov, sa teda nijako neskrýva a Maca, ako ju všetci prezývajú, prežíva ozajstnú lásku. A tá jej kvitne čoraz viac! „Na potulkách Hlohovcom. Ale tým českým. A je tu fakt ‚hezky‘,“ zverila sa Zábranská na svojom profile na Instagrame. A priložila aj fotky s Jiřím. Ak im viacerí na začiatku neverili, že im to vydrží, tak sa riadne mýlili… Páriku to klape už takmer pol roka.

Darí sa jej v súkromí aj v práci. Zdroj: ARCHÍV NMH

