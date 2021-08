Keď Evelyn v roku 2018 nahradila vo Farme ostrieľanú Kvetu Horváthovú, zvalila sa na ňu vlna kritiky. Diváci neverili, že taký veľký projekt moderátorsky zvládne a z tieňa svojej predchodkyne nikdy neprekročí. Eva Kramerová však dokázala, že na to má, o čom svedčí aj fakt, že na ňu už štvrtý raz Markíza stavila.

Moderátorkou Farmy budeš už po štvrtý raz. Stále máš pocit, že je čo zlepšovať? Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, aspoň ja to tak mám. Myslím si, že je úplne prirodzené, že človek chce byť stále lepší.

V 13. sérii už bude farmárov karhať hlavne iba hospodár Martin, ty budeš skôr stmeľovať vzťahy. Vyhovuje ti to takto viac? Mne to veľmi vyhovuje, je to prirodzené. Teším sa, že s farmármi budem môcť nadviazať ešte bližší vzťah.

Čo hovoríš na tohtoročnú 15-ku súťažiacich?

Tento rok je to pestré, väčšina súťažiacich prichádza so silným príbehom, ktorý prežili, a to že majú za sebou v živote ťažké veci, robí z nich fantastických bojovníkov. Som nadšená a myslím si, že diváci nebudú sklamaní.

13. séria bude konečne opäť o tvrdej drine a nie iba o vylihovaní, ohováraní a popíjaní. Myslíš, že takýto koncept diváci ocenia viac?

Verím tomu, že áno. Farmári budú musieť naozaj makať, ale myslím si, že škriepky sú súčasťou nášho života a že sa tomu nevyhnú ani farmári. To je proste život.

Čo sa týka uplynulých sérií, si s niektorými farmármi stále v kontakte?

Mám prehľad o niektorých ľuďoch, s niektorými som si vymenila pár správ, hlavne cez sociálne siete.

