Vianočnú pesničku, ktorá bude mať premiéru v pondelok 19. decembra v Teleráne, naspievali moderátori rannej šou – Tomáš Juríček, Matúš Krnčok, Roman Juraško, Kveta Horváthová, Lenka Šóošová, Lucia Hlaváčková. V klipe účinkujú aj mnohí ďalší vrátane Jozefa Iľka. „Bol som príjemne prekvapený, keď ma kolegovia z Telerána oslovili na účasť v tomto videoklipe. Som veľmi rád, že som mohol byť jeho súčasťou a že divákom môžeme aj takýmto spôsobom spríjemniť vianočný čas,” prezradil meteorológ Jozef Iľko.

Moderátori a redaktori Markízy natočili vianočný klip. Zdroj: tv markíza



,,Keďže v redakcii máme množstvo talentov, chceli sme priniesť autorskú pieseň. Išlo o tímovú prácu, všetko sme riešili spoločne. Od témy, spôsobu snímania či hlavných úloh vo videoklipe. Všetkým nám išlo najmä o to, aby bola pieseň zábavná, aby sme ukázali zákulisie aj to, že aj my si vieme zo seba vystreliť, pričom nikto nie je dokonalý. Spoločne sa každé ráno snažíme pripraviť čo najlepšie vysielanie pre našich divákov, aj keď občas zažívame trapasy a ,kotrmelce' ako hocikto iný. Od nápadu až po realizáciu nám tvorba zabrala zhruba mesiac a pol. Najťažšia bola organizácia a logistika množstva účinkujúcich vo videoklipe,” vysvetlila nám Zuzana Štelbaská, šéfredaktorka publicistiky TV Markíza a autorka textu pesničky.



Režisérka videoklipu, dramaturgička a redaktorka Telerána Katarína Plevová zhodnotila, že to niekedy bola veľká výzva: „Niektoré scény boli pre nás veľkou výzvou. Napríklad moment, v ktorom sa Tomáš Juríček obleje kávou, sme museli natočiť na jedenkrát, keďže mal pripravené iba jedny nohavice. Výzvou bolo aj nakrúcanie v mínusových teplotách pri jazierku. Matúš Krnčok v člne, Tomáš Juríček s plyšovou rybou... V momente, keď sme mali nastavenú celú scénu, začalo liať. Museli sme teda čo najrýchlejšie upratať komplet celú techniku aj rekvizity.”