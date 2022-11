Prezidentku privítali v štúdiu dvaja moderátori – Tomáš Juríček a Roman Juraško. A kým diváci ich pravidelne v rannej šou vídavajú v pohodlných outfitoch, tentoraz si dali na stylingu mimoriadne záležať. Tomáš si obliekol tmavé sako s polokošeľou, Roman to však dotiahol ešte ďalej. Zvolil elegantný perfektne padnúci oblek s ružovou saténovou kravotou a k tomu zladil aj vreckovku vo vrecku saka.

Prezidentka Zuzana Čaputová bola hosťom Telerána. Zdroj: TV Markíza

,,Veľmi sa mi páči, aké oblečenie bolo zvolené moderátorom. Úcta a slušnosť ešte nevymreli,” napísala diváčka Mária. ,,Veru, chlapci sú fešáci. Musia si udržať nadhľad nad vecou a hlavne, keď prichádzajú s takou ženou do kontaktu, ako je naša prezidentka,” pridali sa ďalší diváci. A milé je, že páni sa takto ohákli sami, bez asistencie televíznej stylistky. Roman a Tomáš, máte fakt dobrý vkus! Prezidentka sa v Teleráne venovala závažnej téme. ,,V prípade domáceho násilia, chcem týmto vyslať všetkým ženám a rovnako aj mužom, pretože aj oni sú obeťami domáceho násilia, odkaz – nezaslúžite si domáce násilie! Neexistuje dôvod, príčina alebo vaše správanie, ktoré by malo byť opodstatneným dôvodom, pre ktorý by ste mali trpieť. Takto to nie je. Nikto nemá právo vám ubližovať fyzicky, psychicky, ekonomicky alebo iným spôsobom vás týrať. Toto jednoducho neplatí. Práve preto je dôležité o tom hovoriť a samozrejme hovoriť aj o tých nástrojoch pomoci, ako sa z toho kruhu dostať,” povedala Zuzana Čaputová v živom vysielaní.

Prečítajte si aj: