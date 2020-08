To, že v JOJ-ke majú prvý prípad nákazy koronavírusom, nám potvrdila aj moderátorka Andrea Belányiová. ,,Áno, jeden náš kolega, kameraman, mal pozitívny test, nemal pritom žiadne príznaky, test absolvoval pre jednu pracovnú aktivitu. U nás sú od začiatku korona pandémie zavedené všetky bezpečnostné opatrenia ako meranie teploty, dezinfekcia, špeciálne žiariče (špeciálne zariadenie na ničenie vírusov, pozn. red) na pracovných stoloch, v redakcii plexisklo a celý čas máme všetci nasadené rúško, teda okrem času moderovania správ. Väčšina už bola otestovaná, na výsledky čakáme,”povedala nám.

Ako sme sa však dozvedeli z nášho zdroja, televízia medzičasom do karantény poslala už desať zamestnancov. Prekvapivé však je, že hoci niektorí, medzi ktorými je aj Belányiová, ešte stále nemajú v rukách výsledky testov, no v karanténe vôbec nie sú a správy vysielajú ďalej. Je síce pravda, že do kontaktu so spomínaným kameramanom prísť nemuseli, no on mohol byť v kontakte s inými zamestnancami JOJ-ky. ,,Keď už vedia, že kameraman mal pozitívny test a do kontaktu mohol prísť s kýmkoľvej z JOJ-ky, ako je možné, že moderátori nie sú v karanténte?“spytovali sa viacerí diváci.

