Kto by nechcel vyhrať 100-tisíc v očkovacej lotérii! Veď najmä preto sa do nej zaregistrovalo 600-tisíc Slovákov. Takže prvý priamy prenos očkovacej prémie s názvom Byť zdravý je výhra sledovalo v nedeľu večer v RTVS 571-tisíc divákov. Podmienky, ako získať rozprávkovú výhru, boli jasne dané: Do 20 sekúnd treba zdvihnúť telefón a povedať heslo, ktoré je na televíznej obrazovke. Pre každého súťažiaceho vygenerovali vždy nové heslo.

Vera Wisterová a Marcel Forgáč Zdroj: rtvs

Ako prvý vyžreboval hudobník Peter Bič Lýdiu z Nižnej Sitnice, ktorá vyhrala 101-tisíc eur. Potom nastali problémy. Matej z Ružindolu zdvihol telefón len sekundu pred uplynutím časového limitu, no keď začul krik moderátorov a ľudí v štúdiu, zložil. Jakub z Rakovnice sa ani neprihlásil, takže prišiel o 200-tisíc eur. Lukáš z Košíc hral o 300-tisíc, žiaľ, nebol pri televízore, takže heslo povedať nevedel.

Ani moderátorom nebolo v tej chvíli všetko jedno. S napätím čakali, či vyžrebovaná Zuzana z Prešova zdvihne telefón. Veď mala šancu na 400-tisíc! Najprv si vydýchli, diváčka sa prihlásila prakticky okamžite. Bolo počuť, že reláciu doma sleduje. Lenže ju pozerala cez internet, obraz sa zobrazoval oproti televíznemu vysielaniu neskôr, takže heslo v časovom limite nevidela. Pre 3 sekundy prišla o 400-tisíc, márne po uplynutí limitu neustáe opakovala heslo.

Prvá časť očkovacej lotérie Byť zdravý je výhra. Zdroj: RTVS

Aj skúsení moderátori boli zaskočení. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Samozrejme, že aj nám bolo tých ľudí ľúto. Ale neviem, čo by som k tomu mal viac povedať,“ reagoval Marcel Forgáč.

„Od začiatku to bol poriadny adrenalín. Keď som videla to obrovské osudie a uvedomila si, aké veľké peniaze sú v hre, ktoré môžu niekomu naozaj zmeniť život, bolo to priam neuveriteľné. Ja to s divákmi extrémne prežívam a mrzí ma, ak sa to nepodarí. Všetkým to veľmi prajem. S Marcelom i štábom po vysielaní preberáme celý priebeh. Sme radi, že sme mohli odovzdať aspoň jednu obrovskú výhru,“ povedala Vera Wisterová.

