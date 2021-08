O čom je relácia Zdravie na TA3?

V novej relácii Zdravie na TA3 sa budeme venovať zdravotníckej politike. Povieme si aj o zmenách, ktoré môžu na Slovensku v tejto oblasti nastať. Sústredíme sa na diagnózy, predstavíme si, na čo má poistenec nárok, či s akými zdravotnými problémami sa v slovenskej populácii stretávame. Budem si pozývať odborníkov z oblasti medicíny a budeme s nimi tieto problémy riešiť.

Momentálne ste v 4. ročníku medicíny. Rozhodujete sa medzi neurológiou, chirurgiou a rádiodiagnostikou. K čomu vás to najviac ťahá?

Rozhodne určite až skúsenosť. Keďže budem mať možnosť pozrieť si jednotlivé kliniky, rozhodnem sa, čo ma najviac zaujme. Jedna vec je vysnívať si nejaký odbor, ale druhá, keď to človek vidí na vlastné oči a potom posúdi svoje vlastné schopnosti. Teda, či na to má alebo nie.

Baví vás viac medicína alebo práca moderátora?

Práca moderátora ma baví vďaka stretnutiam so zaujímavými ľuďmi. Nie je to stereotyp. Medicína má zasa ten ušľachtilý obsah, a to pomáhať pri záchrane života. Človek pochopí, ako vôbec život a choroba vznikajú, ako fungujeme a na akých biologických princípoch sme „vystavaní“ ako živé bytosti. Baví ma teda kombinácia oboch sfér, a preto to robím.

Igor Haraj pracuje v TA3 od roku 2016. Zdroj: TA3

Keď doštudujete, ako si predstavujete skĺbiť prácu lekára a moderátora?

Nad tým som sa ešte nezamýšľal, ale myslím si, že keď som dokázal skĺbiť náročné štúdium s moderovaním, skĺbim ho aj s lekárskym povolaním. Možno vo forme popularizácie medicíny, prípadne zdravotnej osvety divákov.

Aj Miloš Bubán pracoval zároveň ako lekár a moderátor. Bol pre vás možno nejakým vzorom?

Pamätám si ho z detstva, ale ako priamy vzor asi nie. Moja cesta bola skôr od moderovania k medicíne a cesta Miloša Bubána bola od medicíny k moderovaniu. K medicíne som sa dostal tak, že som popularizoval vedu. Okrem prírodovedných odborníkov z oblasti fyziky či chémie, pozýval som si aj lekárov. Zbadali, že ma medicína mimoriadne zaujíma a inšpirovali ma, veď to skús, ak ťa to ťahá nad rámec redaktorskej práce. Tak som to skúsil vo vyššom veku a už som štvrták.

Igor Haraj Zdroj: archív I.H.

Akú vysokú školu ste vyštudovali pred medicínou?

Filozofiu a klasické jazyky, teda latinčinu a gréčtinu. Tieto dva jazyky mi veľmi pomohli pri štúdiu. Mladší kolegovia ich neovládajú a musia sa bifľovať priam telefónne zoznamy termínov a názvoslovia. Viem si mnohé z nich odvodiť. Anatomické názvoslovie stojí na latinčine, celá patológia a názvy chorôb zas na gréčtine. Takže moje staré znalosti mi prišli teraz veľmi vhod.

Je pravda, že čím je človek starší, tým je pre neho štúdium náročnejšie? Je totiž iné drviť sa na prijímačky ako 20-ročný a ako 35-ročný. A ešte, keď ide o tak náročné štúdium. Nemali ste s tým problém?

Vyžadovalo to mimoriadne úsilie. Na rok som sa stiahol zo života, žiadni kamaráti, žiadne oslavy. Iba práca a rok učenia sa. To bolo veľmi tvrdé obdobie. Moji mladší kolegovia majú oveľa lepšiu pamäť, ja si to musím častejšie opakovať. Mnohé veci si však viem pospájať lepšie, lebo nejdem len po jednotlivostiach a detailoch. Vďaka logike, ktorú som v rámci filozofie študoval, si viem v učive nájsť súvislosti, hľadať to podstatné.

Prečítajte si tiež: