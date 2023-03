Na obrazovky Markízy sa vrátila slávna šou, kde si zabezpečený úspešný muž hľadá svoju budúcu manželku. Moderátorom Ruže pre nevestu sa stal herec Krištof Králik, ktorý Tomášovi Tarrovi pomáha pri rozhodovaní a dáva mu kamarátske rady. Kebyže nie je ženatý, išiel by tiež do takejto relácie?

Keď prišla ponuka z Markízy, že moderátorom tejto šou by si mohol byť ty, čo si si ako prvé povedal?

„Úprimne, bol som veľmi prekvapený, všetko sa to udialo veľmi rýchlo. Bolo to jeden deň, či by som to nechcel, druhý deň, či by som prišiel na kasting a aj som prišiel a tretí deň som už vedel, že to idem robiť (smiech). Taký zrýchlený neštandardný proces, ale mám z toho obrovskú radosť.”

Registroval si v minulosti šou Nevesta pre milionára?

„Honzíka? Áno, videl som to. Nevidel som to celé, ale pamätám si to a hlavne hlášku: Přijmeš mojrůži?”

S Tomášom v šou Ruža pre nevestu. Zdroj: Instagram kristofko

V čom bude Ruža pre nevestu iná ako šou Nevesta pre milionára?

„Táto šou bude od tej prvej odlišná hlavne v tom, že to bude vizuálne nádherné, bude to romantické, krásne a bude to vzbudzovať veľmi príjemný dojem na diváka. A o ten zvyšok sa postarám ja s Tomášom.”

Ty nebudeš iba v úlohe moderátora, ale aj akéhosi poradcu. V čom budeš Tomášovi radiť?

„Dosť často v živote sa dostávam do situácie, keď sa ma niekto pýta na takéto vzťahové rady, takže toto pre mňa nie je španielska dedina, v tomto prípade turecká (smiech). Som na to zvedavý, teším sa na to, keďže toto bude taký zrýchlené výberové konanie, ale pokúsim sa mu pomôcť.”

Poznali ste sa s Tomášom predtým?

„Je to zaujímavé, pretože Tomáš mi povedal, ja som si to nepamätal, že sme spolu pred 9 – –10 rokmi robili nejakú módnu prehliadku na Bratislavských módnych dňoch, čo bolo naozaj dávno a ja si Tomáša odtiaľ úplne nepamätám, ale vizuálne som si ho zaradil niekedy do toho obdobia spred desiatich rokov.”

Moderátor Ruže pre nevestu Krištof Králik. Zdroj: TV Markíza

Ako ste si sadli?

„Myslím si, že dobre. Či už je to na úrovni humoru alebo názorov.”

Čo hovoríš na výber dievčat?

„Tak objektívne môžem povedať, že to bude mať Tomáš ťažké. Je to veľmi pestrofarebné a čo sa týka toho, či by mal problém s vekom, s výzorom, s móresmi, s čímkoľvek, je tam stále niekto, kto by vedel vyplniť jeho priania.”

Predstav si, že si slobodný a nie si ženatý za svoju krásnu manželku Petru… Vedel by si si medzi týmito babami vybrať budúcu frajerku?

„Čisto hypoteticky? V rovine iného zmýšľania a keby som bol slobodný, mám tam jednu alebo dve také kandidátky…“

V seriáli Pán profesor hral mladého bláznivého 18-ročného Charlieho. Zdroj: TV Markíza

Diváci ťa spoznali vďaka seriálu Pán profesor. Potom si si zahral aj v Oteckoch a začal si moderovať Voyo News. Si teda úplný moderátorský nováčik. Nemal si pred takouto veľkou šou obavy?

„Veľmi sa bojím… Žartujem (smiech). Samozrejme, že mám rešpekt voči tomu celému, ale všetko je to iba o tom, ako dobre sa pripravím. Takže, keď to neodfláknem, tak nebudeme trpieť ani ja a ani štáb (smiech). Mám to vo svojich rukách.”

Prečo si myslíš, že Markíza dala prednosť tebe pred viacerými moderátorskými ostrieľanými tvárami?

„Myslím, že sa sem hodím a nie som opozeraná obstarožná tvár… Nikoho sa, samozrejme, nechcem dotknúť (smiech), ale myslím si, že potrebovali nejaký mladý vietor. Tak- že azda sa mi to podarí.”